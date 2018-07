Iftime speră să încurce campioana en-titre și să-i facă un cadou lui Gigi Becali. De asemenea, îl desființează pe Anton Heleșteanu, plecat în vară la Dinamo, scrie GSP.



"Nu am nicio prietenie cu Steaua, am o relație de respect cu Gigi Becali, cu care am vorbit în câteva rânduri la telefon. Sper să-i fac un cadou, să vedem dacă putem", a zis Valeriu Iftime la TV Digi Sport.



...despre Heleșteanu: "Nu e o pierdere plecarea lui la Dinamo. Oricum nu făcea mare lucru. Venea doar în weekend aici, pentru că locuia la Iași. Nu... citeste mai mult

azi, 20:01 in Locale, Vizualizari: 43 , Sursa: Botosaneanul in