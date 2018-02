Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a vorbit despre ratarea calificării în play-off. Aruncă o parte din vină pe umerii lui Costel Enache, pe care-l critică fără menajamente. De asemenea, nici Olimpiu Moruțan n-a scăpat de criticile finanțatorului, după înfrângerea cu Viitorul, 1-2, potrivit GSP.





"Dezamăgirea este imensă, dar mi-am dat seama că suntem mici și nu avem ce cauta în play-off. E clar că nu știm să jucăm în momente de presiune. Primul instinct este să mă las, dar sunt ambițios și mă gândesc să continui. Cea mai mare deziluzie este Moruțan. Am văzut aseară un TGV vs un tractor stricat, mă refer la Ianis vs Olimpiu. Oriunde ar juca,... citeste mai mult

