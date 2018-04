Boss-ul de la Elsaco a spus practic ceea ce o mulțime de suporteri afirmă de aproape un an: clubul doar vinde jucători, iar în aceste condiții este greu să te bați pentru play-off.

”Gândiți-vă că am plecat anul trecut cu Costel Enache fără să îi fac investiții în fotbaliști. Gândiți-vă la această chestiune: FC Botoșani e pe locul 8 acum, față de 10 anul trecut, a ajuns în semifinalele Cupei României și am vândut fotbaliști de două milioane de euro. Ce să-i spun lui Costel Enache? Înțelegeți?”,

Valeriu Iftime, președinte CA FC Botoșani.

În plus, după începerea sezonului, a fost vândut Golofca,... citeste mai mult

