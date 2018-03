Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, susține că ar fi dispus să-l angajeze pe Burleanu la clubul său dacă actualul președinte FRF nu va obține un nou mandat.



"Domnul Burleanu nu e mare om de afaceri, dar a făcut o şcoală de management... nu e securist, e o glumă fără margini. Când vorbeşti cu el, pare ok. Are un doctorat făcut afară. E un om care a citit şi care ştie să-şi organizeze echipa. Dacă un preşedinte n-a furat sau n-a făcut greşeli grave, i-aş mai da un mandat.



Dacă ar pierde alegerile, l-aş lua preşedinte la Botoşani! Pe bani mulţi! Am fost la un moment dat în Argentina şi am vrut să merg la un meci al celor de la Boca Juniors. Domnul Burleanu a... citeste mai mult

