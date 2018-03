Profitând de zăpada căzută în ultimele ore şi de faptul că se apropie Paştele, mai mulţi adolescenţi din localitatea Strejnic, judeţul Prahova, au ridicat, vineri, un iepuraş de zăpadă înalt de 2,5 metri.

Iepuraşul a fost ridicat în aproximativ şase ore, în mijlocul localităţii Strejnic, lângă biserică.

Zece adolescenţi au lucrat cot la cot, cu ajutorul unei scări, ca să înalţe iepuraşul, care are aproximativ 2,5 metri înălţime.

”Este foarte frumos. Am aflat de la fiica mea şi am venit să-l văd. Inedit. Toată lumea se opreşte să facă poze”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, o localnică.

Sursă: Mediafax citeste mai mult