Atunci cand esti racit apelezi cu incredere la paracetamol?

Chiar daca ajuta la reducerea durerilor moderate, acest medicament nu influenteaza in bine sau in rau evolutia gripei, spun autorii unui studiu publicat, recent, in revista medicala „Respirology”.

„Paracetamolul clasic nu are efect asupra incarcaturii virale, febrei sau simptomelor clinice la pacientii cu gripa”, au concluzionat cercetatorii, adaugand ca nu se justifica utilizarea acestui medicament in cazul infectiilor gripale.

Astfel ca, singura modalitate de preventie a gripei ramane vaccinarea...