Identificati de politisti si cercetati penal pentru furt

La data de 27.07.2018, ora 10:40, Politia orasului Insuratei a fost sesizata de catre gestionara unui magazin din localitate cu privire la faptul ca, in noaptea de 26/27.07.2018 , persoane necunoscute au patruns in incinta chioscului, de unde au sustras sase cartele pentru telefon.

In urma verificarilor efectuate, politistii l-au identificat pe un tanar, in varsta de 20 de ani, din Insuratei, banuit de comiterea faptei.

Prejudiciul, in valoare de 150 de lei, a fost recuperat si inapoiat persoanei reclamante,

