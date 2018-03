Ideile discursului de 28 de pagini al lui Dragnea

Frunzaverde a tradat crezurile pedelistilor adevarati, si-a vandut sufletul, am gresit cind am acceptat sa faca parte din conducerea PDL - in acesti termeni a vorbit presedintele PDL Emil Boc despre plecarea prim-vicepresedintelui Sorin Frunzaverde....

Agenda, 28 Martie 2012