Idei de proiecte comunitare propuse de studentii calaraseni!

Studentii calaraseni au dovedit inca o data ca nu duc lipsa de imaginatie, venind cu noi idei de proiecte ce ar putea aduce un plus de dezvoltare comunitatii in care traiesc. Ingeniosii tineri si-au prezentat public ideile in cadrul expozitiei „Idei de proiecte comunitare” si nu ar fi rau daca acestea ar fi preluate si implementate de catre agentii economici si institutiile publice locale, prin programele finantate in perioada de programare 2014-2020. Odata cu prezentarea de proiecte, a fost prezentata si oferta educationala destinata liceenilor.

acum 59 min. in Locale, Vizualizari: 7 , Sursa: Ziarul Impact in