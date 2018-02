„N-am cunoscut om stãpânit deopotrivã cu dânsul de gândul unitãtii nationale si de pornirea de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc.” – Ion Slavici

Eminescu si unitatea de neam si tara

– continuare din numãrul trecut –

Dincolo de spiritul epocii, care, dupã cum am vãzut, era unionist prin excelentã, dincolo de educatia primitã in familie si la Mãnãstirea Agafton, Eminescu are marea sansã de a fi elevul, invãtãcelul si discipolul marelui dascãl Aron Pumnul, unul din militantii activi ai miscãrii pasoptiste transilvane (retras la Cernãuti din cauza represaliilor austroungare), a cãrui iubire de neam si tarã iradiau foarte puternic in sufletul... citeste mai mult