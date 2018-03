Ideea din seara nuntii i-a schimbat radicat viata unui tanar roman, devenit antreprenor de succes La doar 29 de ani, un tanar din Sebes a reusit sa transforme o simpla observatie, intr-un business de succes. Dupa ce a constatat la propria nunta ca oamenii prefera produsele romanesti, naturale, a pus bazele unei companii, sub brandul "Camara lui Matei". In prezent, productia se diversifica de la an la an, iar sucurile si alimentele tanarului sunt 100% naturale.

