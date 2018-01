Duminicã, 14 ianuarie 2018, cu incepere de la ora 12.00, in prezenta unui public avizat (profesori, bibliotecari si alte categorii socio-profesionale), la Barlad, la Centrul Eminescu, s-a desfãsurat manifestarea cu tema ‘Ideea de unitate de neam si tarã in opera eminescianã’. Au fost invitati sã conferentieze dr. Valeriu Lupu, criticul literar Gruia Novac si poetul Petrus Andrei. Tema propusã spre dezbatere a avut ca scop sã scoatã in evidentã modul cum Mihai Eminescu a sustinut idea unitãtii tuturor romanilor, el insusi fiind un veritabil model de patriot militant. Cunoasterea acestor aspecte este cu atat mai importantã astãzi cu cat ne aflãm in anul... citeste mai mult