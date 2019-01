Un tânăr din Sebeş a dezvoltat o afacere după propria sa nuntă, unde a observat că invitaţii au băut mult sirop de soc adus de el.

„Ideea afacerii mele, cu sirop de soc, s-a născut după propria mea nuntă. Am vorbit cu şeful de sală: ‘Uite, am un sirop bun, răcoritor, de vară’. A strâmbat puţin din nas că nu vrea consumabile din afară, dar şi-a dat seama că nu e carne, ceva perisabil, şi a acceptat. Am văzut că a mers trăsnet. După ce s-a terminat nunta, am vorbit cu el, şi mi-a zis că s-au vândut peste 300 de litri de sirop de soc cu apă, per total, ca băutură... citeste mai mult

acum 33 min. in Actualitate, Vizualizari: 16 , Sursa: Antena 3 in