FCC ICIM Arad şi-a păstrat locul 6 şi după turneul de la Oradea. „Galben-albastrele” au obținut două victorii lejere, cu Târgu Mureş și Alba Iulia şi una în care au dominat prima repriză, tremurând puţin pe final, cu Timişoara.

„Sunt mândră de echipa noastră. Am jucat ca o echipă adevărată toate cele trei partide. Am fost ca un întreg, cum am mai dovedit-o în acest sezon. Am luptat împreună, ne-am făcut treaba şi acum privim cu încredere spre duelurile viitoare”, a spus căpitanul echipei arădene, Brankica Hadzovic, la capătul turneului de pe Crișul... citeste mai mult