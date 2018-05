iCEE.fest 2018, in linie dreapta: doua saptamani pana cand gigantii Internetului si tehnologiei vin la Bucuresti. Ultimele bilete se scumpesc maine. Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la Bucuresti avand pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix cele mai noi tendinte in digital si tehnologie.

Anul acesta, organizatorii propun nu mai putin de 9 linii principale de continut – agenda completă e aici - si aproape 200 de reprezentanti ai unor mari companii care vor sustine prezentari si workshopuri,...

