Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la Bucuresti având pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix cele mai noi tendințe în digital si tehnologie.

Anul acesta, organizatorii propun nu mai puțin de 9 linii principale de conținut – agenda completă e aici - si aproape 200 de reprezentanți ai unor mari companii care vor susține prezentări si workshopuri, la care se adaugă speakeri si traineri independenți, cunoscuți în întreaga lume.

Printre ei: Gerd Leonhard,... citeste mai mult