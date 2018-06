Instanta suprema, asteptata sa pronunte sentinta in dosarul "Gala Bute”, dupa doua amanari Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea pronunta, marti, sentinta in dosarul "Gala Bute, in care este judecata fostul ministru al...

9am, 28 Martie 2017