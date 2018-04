ICCJ: Alina Bica nu are statutul de refugiat politic in Costa Rica, ci este solicitant cu carnet provizoriu Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au declarat vineri ca Alina Bica nu a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica, asa cum sustine avocatul acesteia, fosta sefa a DIICOT fiind solicitant cu un carnet provizoriu care expira in ianuarie 2019.

