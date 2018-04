ICCJ a confirmat abuzul de pozitie dominanta al Orange Consiliului Concurentei a anuntat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat irevocabil incalcarea Legii Concurentei de catre Orange, care a abuzat de pozitia sa dominanta in relatia cu SC Netmaster Communications SRL, dar instanta a redus amenda de la 147,9 milioane de lei la 110,9 milioane.

In 2011, Consiliul Concurentei a sanctionat companiile Orange si Vodafone pentru ca au refuzat sa acorde firmei Netmaster accesul la retelele lor de telefonie. Cele doua companii detin monopol in propriile retele, iar conform normelor europene in domeniul... citeste mai mult

