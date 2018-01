Ibuprofenul are un impact negativ asupra fertilității la bărbați, scrie CNN, potrivit unui studiu publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences. Potrivit studiului, un grup de bărbați care au luat ibuprofen în doze folosite în mod normal de atleți au dezvoltat o condiție hormonală care reduce infertilitatea.

Advil și Mtrin sunt două branduri pentru ibuprofen, un antiinflamator răspândit. CNN a contactat producătorii celor două branduri, Pfizer și Johnson & Johnson, însă... citeste mai mult