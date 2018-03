Zlatan Ibrahimovic a acordat deja primul său interviu pentru presa din Statele Unite după ce a anunţat că va evolua pentru Los Angeles Galaxy şi a anunţat că este gata să se bată pentru trofee cu noua sa echipă.

Atacantul suedez, în vârstă de 36 de ani a părăsit deja Manchester, după ce clubul din Premier League a fost de acord cu rezilierea contractului.

"După ce am fost în Europa şi am câştigat 33 de trofee, jucând pentru cele mai bune echipe din lume, jucând alături de cei mai buni jucători din lume, am vrut să vin în Statele Unite pentru a evolua şi aici. Am vrut ca oamenii să se bucure de... citeste mai mult