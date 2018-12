Astăzi s-a deschis oficial primul Târg de Crăciun din Constanța - Christmas Market By The Sea. Accesul la târg este gratuit.

În Piața Ovidiu au fost amplasate carusel, trenuleț, mașinuțe pentru copii, van-uri/căsuțe cu mâncare, van-uri/căsuțe cu băutură și van-uri/căsuțe cu dulciuri.

Constănțenii sunt așteptați astăzi la prima seară de concerte din cadrul Christmas Market By The Sea. Începând cu orele 20:00 vor concerta - SOUNDOPAMINE și JAZU.

Programul concertelor va fi anunțat înainte de fiecare eveniment pe pagina de Facebook – By... citeste mai mult