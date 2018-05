A gresi este omeneste, insa a persista in greseala inseamna a te opri din evolutie. De obicei, femeile nu isi dau seama cand o dau in bara intr-o relatie si acest lucru se intampla din cauza faptului ca ceea ce este in neregula pentru un barbat, este...

AcasaTV, 22 Septembrie 2014