Pe rețelele de socializare, și în special pe instagram, pare că toată lumea are un corp de invidiat, fără celulită, și un abdomen perfect plat.

Pentru a dovedi că adevărul nu este întodeauna ceea ce pare pe internet, Sia Cooper, o instructoare și bloggerita de fitness a postat o poză needitată, lângă una editată, pe contul ei de Instagram, și a menționat că în mai puțin de un minut a dobândit corpul perfect. Tânără a împărtășit cu publicul faptul că nici măcar nu a folosit Photoshop, ci doar a editat poza într-o aplicație de telefon.



It’s so easy to edit a photo these days. No, I’m not even talking about Photoshop. I’m talking these little... citeste mai mult