Gripa este mai puternică decât răceala și, în unele cazuri, poate duce la afecțiuni mai grave precum pneumonia.

Cu toate acestea, dacă o persoană afectată de gripă are sistemul imunitar puternic, nu suferă de alte afecțiuni și are un stil de viață sănătos, poate învinge gripa asemenea unei răceli ușoare.

Gripa are ca simptome febră ridicată, de 39-40 de grade Celsius, care se instalează brusc, tuse seacă, dureri musculare și senzația de oboseală puternică.

În cazul gripei, este recomandat un consult medical și în niciun caz nu ar trebui tratată ”după ureche”. Dacă ai și frisoane și febră, iar aceste simptome persistă mai mult de 72 de ore, mergi, de asemenea, la... citeste mai mult