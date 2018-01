In ultimii ani, in judetul Iasi, un fenomen ingrijorator a ajuns sa ia din ce in ce mai multa amploare • Situatia a scapat de sub control, iar autoritatile statului nu mai au cum sa controleze lucrurile • Asistatii sociali care ar putea fi incadrati ca zilieri au ajuns sa fuga de munca doar pentru a putea ridica banii fara sa miste un deget • Iasul se numara printre judetele unde numarul de asistati social si pensionari devine din ce in ce mai mare fata de cel al salariatilor

