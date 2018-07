Un barbat in varsta de 36 de ani, din localitatea ieseana Gorban, a ajuns in stare critica la Unitatea de Primire Uurgente din cadrul Spitalului "Sf. Ioan" dupa ce a cazut de la peste 6 metri in timp ce isi repara acoperisul de la casa,...

Buna ziua Iasi, 22 Octombrie 2010