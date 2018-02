Şapte judeţe au intrat, miercuri dimineaţă, sub cod portocaliu de viscol, iar 27 de judeţe şi Capitala se află, până joi, sub cod portocaliu de ger. Judeţele Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Constanţa şi Tulcea au intrat, miercuri, sub cod...