Iarna, extrema urgenta! Cum sa faceti fata frigului care se anunta Cine credea ca am scapat de iarna, s-a inselat, ca de obicei, intrucat, din nou, o vorba din popor are dreptate: iarna n-o mananca lupii!

Intre 25 februarie, ora 3.00 si 1 martie, ora 10.00, peste toata Romania sufla Codurile portocaliu si galben de frig. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale... citeste mai mult