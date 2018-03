Tn prima lunã a acestui an, 13 firme din judetul Vaslui au intrat in insolventã. Dacã ce raportãm la luna ianuarie 2017, cand au intrat in lichidare judiciarã doar douã firme, rezultã o dinamicã de 550%. Anul trecut, judetul Vaslui s-a clasat pe penultimul loc in tarã in ceea ce priveste numãrul intrãrilor in insolventã. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, au intrat in insolventã 57 de firme. La finalul anului trecut, la nivel national, doar in judetul... citeste mai mult