Ajuns la 34 de ani, Ianis Zicu a dat timpul înapoi şi a rememorat aventura sa la Inter Milano, într-un interviu acordat Telekom Sport. Fostul mijlocaş născut în Constanţa a recunoscut că nu a înţeles mare lucru la vremea respectivă şi doar a semnat ce i s-a dat.

"Nu înţelegi prea multe la 19 ani, 20 de ani când ajungi acolo. Este o altă organizare. Am ajuns în birou la Moratti, am aşteptat 20 de minute şi la ora fixată au venit. Mi-au pus contractul în faţă, nu ştiam italiană, n-am citit, nu m-am uitat. Am semnat pe ultima pagină şi atât. Am stat doar două zile prima dată pentru că a trebuit să plec la Parma, la schimb cu Adriano. Îl... citeste mai mult