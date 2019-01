Pe 16 ianuarie, Ianis Zicu (35 de ani) a fost numit antrenor la grupa 2001/2002 a Academiei Voluntari. Acum, după ce a luat contact cu jucătorii, fostul mijlocaş a dezvăluit ce sfaturi le-a transmis puştilor care oricând pot ajunge sub comanda lui Cristiano Bergodi, la prima echipă.

Experienţa de la Voluntari marchează debutul lui Ianis Zicu în meseria de antrenor: "Ei sunt la vârsta la care trebuie să înveţe foarte mult tactic. Pot oricând să facă pasul spre echipa mare. Antrenorii de la seniori sunt sub presiune şi dacă un jucător nu ştie cum să stea în teren, îl poate enerva pe antrenor.

Am discutat cu băieţii, le-am explicat că vreau

