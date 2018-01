Mijlocaşul Ianis Hagi a mărturisit că s-a întors mai puternic de la Fiorentina, la o zi după ce clubul Viitorul a anunţat răscumpărarea internaţionalului de tineret.

"Un nou început e atunci când te apuci de fotbal, după aceea sunt părţi mai bune, mai puţin bune în fotbal, trebuie să ştii să treci peste ele. Eu consider că m-am maturizat, am învăţat foarte multe acolo şi am crescut din multe puncte de vedere. M-am maturizat şi în teren şi în afara terenului. Sper să progresez de la zi la zi, aşa cum mi-am propus", a declarat Ianis Hagi, pentru site-ul fcviitorul.ro.

Primul obiectiv al mijlocaşului în vârstă de 19 ani, după revenirea la echipa condusă de tatăl său, este... citeste mai mult

