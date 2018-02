Joi, 01 Februarie, 21:45

Ianis Hagi a oferit o replică dură antrenorului Fiorentinei, Stefano Pioli, după ce tehnicianul a declarat că jucătorul român nu era pregătit să joace pentru formația din Serie A.

"Eu știu un singur lucru. Când am plecat de la Viitorul, deja jucam în Liga 1, aveam un an și jumătate, eram căpitan și am mers acolo să joc.

Și în vară, după ce au spus toți din Italia că am fost cel mai bun din cantonament, am avut cele mai multe goluri și pase de gol, așa că era normal să-mi doresc să joc", a spus Ianis Hagi în cadrul unei conferințe de presă.

Ianis Hagi s-a întors la Viitorul în această iarnă după un an și jumătate petrecut la... citeste mai mult