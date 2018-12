Ianis Hagi (20 de ani) are cel mai bun sezon din carieră. Căpitanul Viitorului a rememorat cele mai importante clipe din 2018 și a dezvăluit principalele obiective pentru anul care urmează.

"În primul rând sunt fericit că am confirmat încrederea pe care a avut-o în mine clubul Viitorul. Mă bucur că am putut să-mi ajut echipa la îndeplinirea obiectivelor. A fost cel mai bun an de până acum din cariera mea și sunt fericit că am avut evoluții bune pentru că ceea ce îmi doresc mereu este să joc... citeste mai mult

azi, 00:15 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Replica in