Ianis Hagi a revenit cu gol la Viitorul în egalul cu Grasshoppers Zurich, scor 1-1, și spune că acum simte din nou plăcerea de a juca fotbal.

"Sunt fericit că m-am întors acasă. Simțeam nevoia să joc din nou fotbal, să o fac cu plăcere. Sunt fericit că s-a rezolvat. Asta e viața. Am venit să joc fotbal. Sunt fericit că pot să joc din nou fotbal, mă refer la meciuri.

Sper să progresez. Am venit la Viitorul să câștig cât mai multe meciuri și să intrăm în play-off. Aici am încredere de la fiecare... citeste mai mult

