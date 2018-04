Sambata, 07 Aprilie, 12:47

Ianis Hagi a vorbit despre forma foarte bună pe care o traversează atât el cât și echipa sa, Viitorul. Căpitanul dobrogenilor explică rețeta succesului campioanei României din ultima vreme.

"Primul meu gând a fost să-mi ajut echipa, e cel mai important. Mereu m-am gândit să joc pentru echipă, pentru colegi, normal că în final ieşi şi tu în evidenţă când îţi treaba pe teren. Trecem printr-o perioadă foarte bună, sperăm să continuăm pe aceeaşi linie.

Chiar dacă am jucat un fotbal foarte ofensiv şi am marcat mult, şi apărarea a mers. Am primit doar patru goluri de la reluarea campionatului, ne facem treaba foarte bine şi în