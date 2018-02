Gică Hagi e convins că Viitorul se putea impune în faţa Astrei, 1-1, dar şi-n aceste condiţii îşi poate atinge obiectivul, de a evolua în play-off. "Regele" a analizat prestaţia elevilor săi şi mai ales pe cea a fiului său, Ianis.

"Nu am reuşit să luăm cele trei puncte, dar încercăm să facem fotbal, chiar dacă suntem tineri. Creştem! Acum a fost şi vorba de ghinion, însă ăsta e fotbalul. Important e că am produs fotbal. Am încredere în acest grup şi meritam să învingem", a... citeste mai mult