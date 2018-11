Un incendiu puternic a avut loc vineri seara, la un adapost improvizat sub podul Garii din Sibiu. O persoana a fost gasita carbonizata. Politistii fac cercetari in acest caz. Pompierii au intervenit de urgenta in zona Garii din Sibiu cu o autospeciala...

