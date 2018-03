Ia zi, Pera, mai sustii ca “Preda nu e buna de nimic”?

L-am auzit deunazi pe Florentin Pera declarand ritos, dupa egalul cu Cisnadie, ca echipa, vai Doamne, joaca asa din cauza “fostului vicepresedinte”, adica din cauza mea. Ma saturasem sa-i raspun unui “lautar” (astia canta la masa la care li se plateste) si am asteptat sa ma faca “vinovat” si de vreo victorie. N-a facut-o! Dovada ca ce crede el ca sunt porocale este o biata hernie care asteapta sa fie operata!

