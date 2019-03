2 dintre copiii care au dormit în același pat cu megastarul Michael Jackson, adulți acum, s-au decis să vorbească lumii despre abuzurile sexuale la care, spun ei, au fost supuși. In controversatul documentar "Leaving Neverland", al cărui regizor sustine că... filmul nu e despre Michael, ci despre cum pot fi pervertite simțurile și sentimentele unor copii care, deși abuzați, ori nu înțeleg ce li se intamplă, ori cred că ei sunt ALEȘII. Adică sunt ...SEDUȘi! Si tac. In ochii lor, agresorul este un fel de Dumnezeu, bun și tandru. Un Dumnezeu care, culmea! , are si el nevoie de tandrete. Și doar ANUME oameni i-o pot da.... citeste mai mult

acum 9 min. in Editoriale, Vizualizari: 8 , Sursa: Jurnalul National in