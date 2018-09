Optzeci şi opt de jandarmi au participat astăzi la activităţile de ecologizare desfăşurate în cadrul proiectului ,,Let’s do it, România!”, fiind colectaţi aproximativ 190 de saci de deşeuri.



Echipaţi cu mănuşi şi saci menajeri, jandarmii au curăţat de gunoi zone din pădurea Rediu de lângă municipiul Botoşani, dealul de lângă pădurea ,,Polonic” din apropierea municipiului Dorohoi, precum şi pădurea Teioasa de lângă Darabani.



Zonele cu deşeuri au fost identificate anterior activităţii desfăşurate în această dimineaţă, lucrătorii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani participând ca voluntari încă din anul 2010 la campania de ecologizare,,Let’s do it, România!”

loading... Primarul în citeste mai mult

azi, 20:06 in Locale, Vizualizari: 37 , Sursa: Botosaneanul in