România şi-a stabilit un amical înainte de partida cu Finlanda de pe 5 iunie. Tricolorii vor disputa un meci de pregătire în Austria, împotriva celor de la Chile, unde evoluează nume ca Alexis Sanchez sau Arturo Vidal.

Pe 13 iunie 2017, România a mai învins-o pe Chile, la Cluj, cu scorul de 3-2. Atunci, Cristoph Daum era la antrenorul naţionalei, iar Bogdan Stancu, Nicolae Stanciu şi Alex Băluţă au înscris pentru tricolori.

@Emishor Romania-Chile again! May 31, Hartberg Stadium, Hartberg, Austria. https://t.co/BlZ6iobDsh

— Eduardo Hormazábal (@A_Rocketeer) May 10, 2018 Chile nu este... citeste mai mult