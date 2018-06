Constantin Abas a decis să renunţe la civilizaţie, aşa că a vândut un apartament cu trei camere din Bucureşti, primit moştenire de la părinţi, apoi şi-a cumpărat o dubă, care i-a devenit casă.

Bărbatul şi-a parcat duba în Feteşti, sub un pod rutier, lângă calea ferată. „Aşa am zis eu că e mai bine să trăiesc. Bucureştiul nu-mi mai plăcea fiindcă simţeam că mă sufocă. Aşa că am vândut apartamentul şi mi-am luat această maşină”, spune bărbatul.

În dubă, bărbatul a improvizat un pat, dulapuri pentru haine şi o masă, ba chiar a montat... citeste mai mult