O bunica si a ucis NEPOTUL cu sange rece in timp ce acesta suna cu disperare la politie Un adolescent in varsta de 17 ani a fost omorat chiar de bunica lui, care are 75 de ani. Procurorii afirma ca batrana a facut crima cu sange rece, desi avocatii ei...

Buna ziua Iasi, 26 Aprilie 2013