Un maramuresean este acuzat de procurori de viol. Acesta si-a violat in repetate randuri fiica vitrega, in varsta de numai 3 ani si 6 luni. Violatorul a fost prezentat in instanta, iar judecatorul de caz a hotarat ca acesta sa fie trimis dupa gratii...

Informatia zilei MM, 21 Octombrie 2011