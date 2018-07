Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a refuzat invitaţia organizatorilor turneului de la New Haven (SUA, premii în valoare de 799.000 de dolari), pe care l-a câştigat în 2013, şi se va prezenta la US Open după doar două turnee premergătoare: Montreal (6-12 august) şi Cincinnati (13-19 august).

Turneul de la New Haven are o însemnătate aparte pentru constănţeancă. În 2013, după ce câştiga pe zgura de la Nurnberg şi Budapesta şi pe iarba de la Hertogebnosch, tânăra Simona obţinea şi primul trofeu pe hard, după o săptămână în care pierdea un singur set şi pe care o încheia cu o victorie convingătoare, 6-2, 6-2 cu Petra Kvitova. De atunci, Halep a mai participat doar la ediţia din 2014,... citeste mai mult

acum 45 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Pro Sport in