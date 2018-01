Sambata, 20 Ianuarie, 20:15

Simona Halep s-a calificat în "optimile" turneului de la Australian Open după ce a învins-o pe Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13, însă a întârziat câteva minute la conferința de presă.

Jucătoarea noastră s-a scuzat în fața jurnaliștilor și a spus că accidentarea a fost de vină pentru întârziere.

"Sunt foarte bine. Am fost la masaj de asta am întârziat şi îmi cer scuze pentru asta. Sunt foarte optimistă şi veselă pentru că am câştigat, dacă pierdeam aş fi foarte foarte tristă. Am energie şi sunt încrezătoare înaintea viitorului meci", a spus Simona la conferinţa de presă.

Simona Halep va juca luni în... citeste mai mult