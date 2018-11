Chinezii sunt cunoscuti pentru retetele lor vindecatoare pe care le au si mereu gasesc ceva nou de dezvaluit, pe care nu l-au spus.

Sa-ti pui folie pe degetele de la picioare si s-o lipesti cu un leucoplast te va ajuta mai mult decat crezi. Probabil ar parea un truc pueril si absurd, dar exista cu adevarat efecte benefice, potrivit secretele.com.

Se pare că acest truc ar putea să-ți rezolve problemele legate de gat, de spate, picioare, brate, calcaie, incheieturi si tot ce tine de artrita reumatica.

Chinezii recomanda acest tratament pentru 10-12 zile mai ales pe parcursul noptii. Dupa o pauza de una sau doua saptamani, in cazul in... citeste mai mult

