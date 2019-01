Jack Gilbert, în vârstă de 28 de ani, a decis să-și ia viața după ce a avut o ceartă cu soția. Aceștia erau căsătoriți de un an și toată lumea credea că aveau o relație perfectă.

După ce s-au certat, bărbatul s-a spânzurat. Se pare că femeia a refuzat să-i mai răspundă la mesaje și apeluri.

Totul a pornit înainte ca femeia să înceapă procedurile de fertilizare în vitro, după ce pierduse trei sarcini.

Bărbatul a fost găsit fără suflare în locuința mamei sale din Manchester.

“Eram căsătoriţi de un an de zile. În februarie 2018 am pierdut o sarcină şi Jack a plecat de acasă pentru trei... citeste mai mult